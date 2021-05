“Con una nota pubblicata sul proprio sito istituzionale costituita da un ‘disclaimer’ contenente la seguente dicitura ‘I THM esprimono l’opinione dei relatori e rappresentano riflessioni sulla disciplina di settore. Essi non costituiscono provvedimenti dell’Agenzia Italiana del Farmaco’, l’Aifa ha finalmente sciolto ogni dubbio sulla natura e portata dei c.d. Take Home Messages che, dal 19 dicembre 2019, data della pubblicazione a seguito della Giornata informativa sugli Allergeni Immunoterapici, avevano creato non pochi dubbi all’interno della comunità degli Allergologi Italiani. Si conclude dunque la contestazione avviata da Hal Allergy B.V. e della Hal Allergy s.r.l., aziende tra le leader nel Mercato Europeo degli allergeni immunoterapici, assistite nella interlocuzione con Aifa dai Professionisti dello Studio Legale Meliadò, le quali evidenziavano come i contenuti pubblicati sul sito di Aifa, pur avendo carattere divulgativo e scopo chiarificatore sulla complessa normativa regolante la commercializzazione dei Prodotti Immunoterapici Allergeni, non avevano la portata di Provvedimento dell’Ente Regolatorio, in quanto opinioni dei relatori intervenuti in occasione di una ‘Giornata Informativa’, rendendosi dunque necessaria una precisazione da parte dell’Ente. La precisazione è arrivata nella giornata del 6.5.2021 (cfr. https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1087806/6-2019-12-16_Take_Home_Message_allergeni.pdf )”. E’ quanto si legge in una nota.





Fonte