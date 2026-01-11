Salute a Villaricca

10.7 C
A Villaricca si è svolta una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione dal titolo “Metti in circolo la prevenzione”, promossa dall’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Calvizzano, in collaborazione con la Misericordia di Napoli Sanità e l’associazione Idee e Concretezza. L’evento ha registrato una partecipazione significativa di circa 100 persone, confermando la crescente attenzione della cittadinanza verso i temi della prevenzione e del benessere.

Durante la mattinata sono state offerte importanti prestazioni sanitarie, tra cui visite ginecologiche con Pap Test, visite nutrizionistiche con valutazione della composizione corporea tramite bioimpedenziometria e visite podologiche. Ciò ha consentito ai partecipanti di accedere a controlli fondamentali in un contesto di prossimità e sensibilizzazione.

All’evento erano presenti rappresentanti delle istituzioni locali, come il Sindaco di Villaricca, Francesco Gaudieri, e il consigliere comunale Rosario Albano. Era presente anche la comunità Amalia Fusco, che ha contribuito a rafforzare il valore umano e solidale dell’iniziativa. Gli organizzatori sottolineano che la prevenzione è un gesto d’amore verso sé stessi e verso la comunità, e che portare la sanità tra la gente significa abbattere le distanze e promuovere una cultura della cura e della consapevolezza.

L’evento si inserisce in un più ampio percorso di collaborazione tra associazioni, volontariato e istituzioni, con l’obiettivo di rendere la salute accessibile e di promuovere stili di vita sani, soprattutto attraverso la diagnosi precoce. L’iniziativa ha dimostrato come fare rete sul territorio sia la chiave per costruire una comunità più attenta, informata e solidale.

