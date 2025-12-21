Salute a Trapani:Budget di Salute

9.1 C
Da stranotizie
Il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP Trapani ha attualmente 73 persone inserite in un percorso di Budget di Salute. L’ultimo bando, appena concluso, prevede 133 nuovi piani terapeutici individualizzati, con i servizi del DSM che stanno valutando 258 proposte operative presentate dagli enti del terzo settore iscritti all’albo. Le attività avranno inizio tra febbraio e marzo e avranno un costo medio annuo per ciascun progetto compreso tra 9.500 e 10.500 euro.

Durante l’evento “Quando la cura diventa cultura” al museo regionale Agostino Pepoli di Trapani, sono stati presentati questi dati e illustrati un libro e un calendario, frutto dei pazienti dei progetti di “Budget di Salute”. Il libro “Trapani la città di tesori nascosti” e il calendario “Dott Art” 2026 sono stati realizzati grazie al lavoro congiunto tra utenti e specialisti, che hanno intrecciato competenze e vissuti per restituire alla comunità una lettura originale del patrimonio artistico cittadino e una rappresentazione dei ritratti degli operatori del Centro di Salute Mentale di Trapani.

Queste esperienze rappresentano i principi del Budget di Salute: non un semplice sostegno economico, ma uno strumento di presa in carico personalizzata che integra risorse sanitarie, sociali, familiari e della comunità per costruire progetti di vita e non solo di cura. Dal 2023 al 2024, il DSM di Trapani ha coinvolto complessivamente 149 persone in percorsi personalizzati, con un tasso di abbandono o rinuncia che si è dimezzato nel 2024.

Il Dipartimento di Salute Mentale di Trapani conferma la scelta di superare modelli centrati esclusivamente sulla prestazione o sulla residenzialità, a favore di un welfare di comunità in cui la salute mentale dialoga con la cultura, il terzo settore e le istituzioni locali. Il libro e il calendario diventano così il simbolo di un approccio che mette al centro dignità, creatività e partecipazione delle persone fragili, riconoscendole non solo come destinatarie di cura, ma come protagoniste di percorsi di rinascita che arricchiscono l’intera comunità.

