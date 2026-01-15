Salute a Torino: incontri gratuiti all’Ospedale Koelliker

L’Ospedale Koelliker di Torino organizza un ciclo di incontri divulgativi gratuiti dedicati alla prevenzione, all’informazione medica e al benessere di tutte le età. Il ciclo, intitolato “I Giovedì della Prevenzione”, si svolgerà un giovedì al mese e sarà aperto a tutti.

Il calendario affronta temi di strettissima attualità e di grande interesse, come la salute pediatrica, le dipendenze, i disturbi del comportamento alimentare, l’asma e la febbre nei bambini, i pericoli del fumo tradizionale e della sigaretta elettronica, l’HPV e l’importanza della vaccinazione anche maschile, nonché i rischi legati all’uso dei social network.

Gli incontri saranno condotti da medici specialisti dell’Ospedale Koelliker e da ospiti esterni, come la Polizia Postale, che interverrà sull’uso consapevole dei social e sui pericoli della rete, e letture teatrali a tema. L’obiettivo è quello di affrontare temi seri e complessi in modo chiaro e coinvolgente, rendendoli più comprensibili e accessibili al grande pubblico.

Gli incontri si svolgeranno generalmente il terzo giovedì del mese, dalle ore 18 alle 20, presso l’Ospedale Koelliker di Torino. Dopo una prima parte informativa, gli specialisti saranno a disposizione del pubblico per domande, dubbi e confronto diretto. La partecipazione è gratuita e gli interessati possono trovare informazioni e prenotare sul sito web dell’ospedale.