Salute

Salute a San Casciano

Da stranotizie
Salute a San Casciano

La rassegna cinematografica “Cinema e non solo – Prendersi cura” è un progetto che si concentra su temi rilevanti della contemporaneità attraverso una selezione di film di elevato spessore artistico. L’associazione Fondazione Macinaia, con il supporto del circolo Acli e il patrocinio del Comune di San Casciano, ha dato vita a questo progetto che si articola in cinque proiezioni al Cinema Teatro Everest di San Casciano.

I film selezionati affrontano temi come disabilità, famiglia, salute mentale, giovani e accoglienza. La rassegna si apre il 23 gennaio con la proiezione del film “La vita da grandi” di Greta Scarano, seguito da “L’Attachement-La tenerezza” di Carine Tardieu il 12 febbraio, “Any where Any Time” di Milad Tangshir il 6 marzo, “Tutto l’amore che serve” di Anne Sophie Bailly il 26 marzo e “L’albero” di Sara Petraglia il 16 aprile.

Ogni serata sarà condotta da conduttori e ospiti che rappresentano associazioni e realtà del territorio, con l’obiettivo di aprire una carrellata di momenti di incontro e dialogo sul valore della cura e del tempo speso per l’altro. La selezione dei film è stata curata da Mila Baldi e Eleonora Dapinguente. L’ingresso alle proiezioni è libero e si svolgeranno alle ore 21. Informazioni sono disponibili sul sito www.fondazionemacinaia.it.

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

