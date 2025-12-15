Salute a Salerno: screening gratuiti al Maximall

Continuano gli screening gratuiti al Maximall di Pontecagnano. Dal 12 al 14 dicembre, dalle ore 9 alle ore 18, proseguono presso il centro commerciale gli appuntamenti dell’Asl Salerno, nell’ambito delle iniziative per la prevenzione delle patologie oncologiche di Colon Retto, Cervice Uterina, Mammella. Anche in questi tre giorni sarà possibile effettuare i controlli previsti per la prevenzione dei tumori: Mammografia, Pap/HPV test e Screening colon-retto.

Le fasce di popolazione interessate per ogni test sono le seguenti:

– Cervice Uterina (Pap-Test): le donne in età compresa tra i 25 e 64 anni

– Screening Mammografico: le donne in età compresa tra i 50 e 69 anni

– Colon Retto: donne e uomini in età compresa tra i 50 e 69 anni

Il personale dell’Asl Salerno sarà a disposizione per effettuare i test previsti, e per fornire indicazioni ed informazioni utili. Per lo screening colon retto, una volta ritirato il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, la provetta può essere comodamente riconsegnata presso la postazione all’interno del Maximall, al proprio medico di famiglia, presso il proprio distretto sanitario o presso le farmacie convenzionate.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 19, 20 e 21 dicembre. L’Asl Salerno invita la cittadinanza a partecipare attivamente alle attività di screening, sottoponendosi ai controlli previsti, per il bene e la salvaguardia della propria salute.