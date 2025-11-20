Salute a Roma: connessioni tra cuore e reni

L’iniziativa “Principi attivi” promossa da Boehringer Ingelheim torna con l’appuntamento “Cuore, reni e metabolismo, tra musica, cinema e connessioni” presso la Terrazza Caffarelli a Roma.

L’evento si concentra sul tema del cuore, dei reni e del metabolismo, esplorando le connessioni tra questi aspetti della salute e il mondo della musica e del cinema.

L’obiettivo di “Principi attivi” è quello di promuovere la consapevolezza e la comprensione di queste tematiche, offrendo un’opportunità unica di approfondimento e discussione.

