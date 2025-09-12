Salute a rischio in montagna: l’allerta di Capracotta

Il sindaco di Capracotta, Candido Paglione, esprime grande preoccupazione per il futuro della sanità nelle aree montane a seguito delle anticipazioni sul nuovo Piano Operativo Sanitario. Secondo alcune fonti, il piano prevede la chiusura dell’ospedale di Agnone e di un numero significativo di postazioni di guardia medica, segnando un passo indietro nella garanzia del diritto alla salute per le comunità locali.
Paglione sottolinea che la soppressione di questi presidi sanitari rappresenta una grave minaccia al diritto alla salute, in particolare per le popolazioni anziane e per chi vive in condizioni di difficoltà. L’ospedale di Agnone, definito “ospedale di area particolarmente disagiata”, è considerato cruciale per contrastare fenomeni come lo spopolamento, già compromesso dalla mancanza di servizi adeguati.
Il sindaco ribadisce che le Case della Salute non possono sostituire le guardie mediche, che sono l’ultima protezione contro le disuguaglianze sanitarie. La chiusura della guardia medica di Capracotta equivarrebbe a privare la popolazione, composta in gran parte da anziani e assistiti in una Casa di Riposo, dell’accesso ai servizi sanitari durante i periodi critici come le notti invernali.
Paglione lancia un appello alla comunità per unirsi alle proteste dei sindaci della zona, chiedendo una mobilitazione popolare che possa fermare questo progetto, che percepisce come un vero e proprio “decreto di espulsione” dai luoghi natali.