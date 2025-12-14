9.5 C
Salute a Napoli, prevenzione gratuita per tumori gastrointestinali

Da stranotizie
Nella città di Napoli, un gruppo di medici volontari ha organizzato una serie di visite gratuite e iniziative di prevenzione per sensibilizzare la popolazione sui disturbi gastrointestinali e sui tumori dell’esofago, stomaco, pancreas e colon retto. L’iniziativa è stata promossa dall’unità di Chirurgia di Alta specializzazione pancreatica dell’ospedale Cardarelli, diretta da Carlo Molino, in collaborazione con l’associazione di volontariato “Love to Love” e il Rotary club sant’Agata dei Goti.

Nella prima giornata, decine di persone hanno ricevuto visite chirurgiche e mediche, fornendo consigli e indicazioni per approfondimenti diagnostici e prevenzione. Sono state riscontrate due neoformazioni cistiche del pancreas e tre casi sospetti di tumori del colon, che richiedono ulteriori esami diagnostici. Sono state anche riscontrate diagnosi di ulcere gastriche e malattie infiammatorie dell’intestino.

L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere una cultura della prevenzione e offrire informazioni utili per la diagnosi precoce dei tumori dell’apparato digerente. L’associazione “Vivere per Amare Live to Love” ha contribuito a costruire e gestire due ospedali in Africa e ha portato a termine diversi progetti umanitari e di solidarietà all’estero e in Italia. La manifestazione ha il patrocinio del Cardarelli, del Rotary Club di sant’Agata dei Goti e Valle Telesina, dell’Ordine dei Medici di Napoli, della Lega Italiana lotta ai Tumori, di Campania pancreas e della società Napoletana di Chirurgia.

