Salute a Liverpool dopo incidente stradale

Un uomo di 54 anni ha ricevuto 31 accuse dopo aver guidato la sua auto contro i tifosi nel centro della città alla fine della parata per il titolo della Premier League del club. L’incidente a Water Street ha causato più di 100 feriti, tra cui bambini.

L’uomo ha ammesso la colpevolezza di tutte le accuse, tra cui guida pericolosa, rissa, tentativo di provocare lesioni personali gravi, aver causato lesioni personali gravi e ferimento intenzionale.

È stato condannato a 21 anni e sei mesi di carcere.

Il Liverpool FC ricorda ai tifosi che sono disponibili risorse gratuite per chiunque sia stato colpito dall’incidente per accedere alle cure per la propria salute mentale.

L’assistenza e il supporto sono disponibili tramite Victim Care Merseyside.

In caso di emergenza, è possibile chiamare il 999.

I medici locali possono anche aiutare con la salute e il benessere mentale, e ci sono ulteriori informazioni su Kind to your Mind Liverpool, gestito dal team sanitario pubblico del consiglio insieme al NHS.