14.4 C
Roma
martedì – 16 Dicembre 2025
Salute

Salute a Liverpool dopo incidente stradale

Da stranotizie
Salute a Liverpool dopo incidente stradale

Un uomo di 54 anni ha ricevuto 31 accuse dopo aver guidato la sua auto contro i tifosi nel centro della città alla fine della parata per il titolo della Premier League del club. L’incidente a Water Street ha causato più di 100 feriti, tra cui bambini.
L’uomo ha ammesso la colpevolezza di tutte le accuse, tra cui guida pericolosa, rissa, tentativo di provocare lesioni personali gravi, aver causato lesioni personali gravi e ferimento intenzionale.
È stato condannato a 21 anni e sei mesi di carcere.
Il Liverpool FC ricorda ai tifosi che sono disponibili risorse gratuite per chiunque sia stato colpito dall’incidente per accedere alle cure per la propria salute mentale.
L’assistenza e il supporto sono disponibili tramite Victim Care Merseyside.
In caso di emergenza, è possibile chiamare il 999.
I medici locali possono anche aiutare con la salute e il benessere mentale, e ci sono ulteriori informazioni su Kind to your Mind Liverpool, gestito dal team sanitario pubblico del consiglio insieme al NHS.

Articolo precedente
Circo Medrano a Firenze
Articolo successivo
Lokomotiv rinnova con Konstantinov
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.