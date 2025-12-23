10.5 C
Roma
martedì – 23 Dicembre 2025
Salute

Salute a Legnano: prevenzione cardiovascolare

Da stranotizie
Salute a Legnano: prevenzione cardiovascolare

L’Associazione SESSANTAMILAVITEDASALVARE ALTOMILANESE ODV invita la cittadinanza a partecipare a uno spettacolo teatrale multimediale intitolato “Lo Spettacolo del Cuore” in Piazza IV Novembre, presso il Teatro Città di Legnano “Talisio Tirinnanzi”. L’evento, che si terrà il 31 gennaio alle ore 21.00, è realizzato con il patrocinio del Comune di Legnano e si concentra sulla prevenzione cardiovascolare e sulla promozione della defibrillazione precoce.

L’iniziativa ha come obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e contribuire a creare comunità più sane, consapevoli e sicure. La partecipazione all’evento è gratuita, ma richiede una prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti. La registrazione è personale e dà diritto a un posto a sedere, e a seguito della registrazione verrà inviata una mail di conferma da esibire all’ingresso. I posti a sedere non saranno assegnati nominalmente.

Articolo precedente
Spettacolo a Catania: Storie in cantiere
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.