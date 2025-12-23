Salute a Legnano: prevenzione cardiovascolare

L’Associazione SESSANTAMILAVITEDASALVARE ALTOMILANESE ODV invita la cittadinanza a partecipare a uno spettacolo teatrale multimediale intitolato “Lo Spettacolo del Cuore” in Piazza IV Novembre, presso il Teatro Città di Legnano “Talisio Tirinnanzi”. L’evento, che si terrà il 31 gennaio alle ore 21.00, è realizzato con il patrocinio del Comune di Legnano e si concentra sulla prevenzione cardiovascolare e sulla promozione della defibrillazione precoce.

L’iniziativa ha come obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e contribuire a creare comunità più sane, consapevoli e sicure. La partecipazione all’evento è gratuita, ma richiede una prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti. La registrazione è personale e dà diritto a un posto a sedere, e a seguito della registrazione verrà inviata una mail di conferma da esibire all’ingresso. I posti a sedere non saranno assegnati nominalmente.