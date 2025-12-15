11.6 C
Salute a Fermo: mostra fotografica “Oltre la siepe”

Da stranotizie
Nella città di Fermo è stata allestita una mostra fotografica intitolata “Oltre la siepe” all’interno dell’associazione Gruppo Famiglia Maria Anna Arras, una comunità residenziale per la salute mentale. La mostra è unica nel suo genere perché i protagonisti sono gli stessi utenti della comunità, che hanno deciso di condividere le loro storie e ansie attraverso fotografie e frasi accompagnatorie.

La mostra è il risultato di un percorso visivo che racconta il vissuto e le paure dei propri ospiti, ma anche la loro voglia di superare le paure e i pregiudizi. La coordinatrice artistica della comunità, Agnese Franchellucci, spiega che la mostra è uno schiaffo a coloro che non guardano oltre il proprio naso e si accontentano di quello che pensano di sapere.

La comunità accoglie persone sempre più giovani, anche 22enni, e si pone l’obiettivo di rispondere alle nuove esigenze. Tuttavia, Franchellucci si chiede se il sistema esterno sia pronto a sostenere queste persone. La mostra è un appello a far crescere la risposta sul territorio e a garantire supporti continui anche all’esterno, quando si ritrova la piena autonomia.

Le fotografie e le frasi che le accompagnano sono uno specchio della realtà vissuta dai protagonisti, che si sentono spesso giudicati e diversi. La mostra è un’opportunità per loro di esprimersi e di far capire all’esterno quanto sia pesante il giudizio dell’altro. I protagonisti della mostra sperano che il loro messaggio possa arrivare a molti giovani e che possa contribuire a cambiare la percezione della malattia mentale, che spesso viene vista come un reato.

