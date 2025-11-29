Salute a Empoli

L’iniziativa “Insieme per la salute del territorio” si è svolta al Centro Empoli, organizata da Misericordia di Empoli e Unicoop Firenze. L’obiettivo principale è stato quello di promuovere la salute, rafforzare la sanità di prossimità e costruire un nuovo modello di welfare territoriale.

La due giorni ha avuto inizio con un talk intitolato “La salute che fa bene al territorio”, dove è stato presentato ufficialmente il progetto dei nuovi ambulatori medici della Misericordia, che apriranno negli spazi adiacenti al nuovo supermercato Coop di via Susini. I nuovi ambulatori rappresenteranno un forte investimento sulla salute locale, con una struttura completamente rinnovata e pensata come centro diagnostico polispecialistico dotato di strumentazioni moderne, diagnostica per immagini e aree specialistiche.

Gloria Giustarini, direttrice sanitaria degli ambulatori, ha sottolineato che “i nuovi spazi offriranno diagnostica avanzata e servizi specialistici di alto livello, alla portata di tutti” e che “vogliamo costruire percorsi interdisciplinari che prendano in carico la persona nel suo insieme, dalla prevenzione fino alla cura”. Margherita Tocci, responsabile degli ambulatori medici della Misericordia, ha ribadito che “prevenzione, tecnologia, tariffe sostenibili e accessibilità sono i principi guida del progetto” e che “l’obiettivo è creare una struttura moderna e inclusiva, capace di rispondere concretamente ai bisogni sanitari di Empoli e dei comuni limitrofi”.

Durante la due giorni, è stato organizzato il “Villaggio della Salute”, dove cittadini e famiglie possono usufruire di attività di prevenzione, check-up e consulenze gratuite, tra cui screening del melanoma, ecografia tiroidea, consulenza pediatrica, valutazione osteopatica e esame dell’udito. Sono previsti anche stand informativi, degustazioni con prodotti Coop e attività educative per adulti e bambini.

La Misericordia di Empoli conferma così la sua volontà di offrire un modello sanitario territoriale innovativo, vicino ai cittadini e orientato alla presa in carico globale della persona. Con l’avvio dei nuovi ambulatori, Empoli si prepara a rafforzare ulteriormente la propria rete di servizi, investendo su una sanità più moderna, più accessibile e più attenta ai bisogni reali della comunità.