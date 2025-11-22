Salute a Cremona

Si è aperta la settima edizione di ArteAssieme, il progetto che unisce arte, inclusione sociale e salute mentale attraverso percorsi guidati in alcuni luoghi simbolo della città di Cremona. La partecipazione del pubblico è stata enorme, con un centinaio di persone che hanno apprezzato la bellezza storico-artistica e la profondità delle testimonianze delle guide d’eccezione.

Protagonista dell’edizione è stata la chiesa di Sant’Agostino, svelata ai visitatori da un gruppo speciale di guide: pazienti, familiari, operatori e volontari dell’area della salute mentale. Per un giorno, si sono trasformati in narratori d’arte, condividendo non solo contenuti storico-artistici ma anche frammenti della propria esperienza personale, in un’azione concreta e corale contro stigma e pregiudizi.

Il direttore generale dell’Asst di Cremona, Ezio Belleri, ha partecipato come guida per un giorno, illustrando il “Battesimo di Cristo” dipinto da Andrea Mainardi detto il Chiaveghino. La vice sindaca Francesca Romagnoli e l’assessora al Welfare Marina Della Giovanna sono intervenute per il comune di Cremona, mentre il parroco dell’Unità pastorale di Sant’Agostino, don Irvano Maglia, ha fatto gli onori di casa.

L’iniziativa è promossa dall’Area riabilitativa della psichiatria territoriale e dalla Struttura Comunicazione e relazioni esterne dell’ASST di Cremona, in collaborazione con Target Turismo e Come Together ODV, con il patrocinio del Comune di Cremona. ArteAssieme nasce da un lungo lavoro di preparazione, seguito dallo psicologo Roberto Pezzone e da un team di educatori e terapisti, con il supporto delle guide professionali coordinate da Elena Piccioni.

La visita alla chiesa di Sant’Agostino è stata caratterizzata da diverse tappe, tutte molto interessanti, dalla Cappella della Passione e morte di Cristo di Gian Battista Barberino alla Cappella Cavalcabò dedicata alla vergine Madre, affrescata da Bonifacio Bembo. Le guide hanno condiviso le loro esperienze personali, come Carla, che ha superato la paura delle statue, e Maria, che ha raccontato di un periodo della sua vita in cui ha dipinto quadri astratti per esprimere il suo malessere.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria. Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 29 novembre.