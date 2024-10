Salute, a Bologna la campagna informativa multicanale ‘Metti fuori gioco la psoriasi’

Arriva a Bologna il 27 ottobre la campagna ‘Metti la Psoriasi Fuorigioco’, un’iniziativa di sensibilizzazione sulla psoriasi promossa da Ucb Pharma. Il progetto mira a far comprendere al pubblico i sintomi e le cause della malattia, migliorare il supporto per i malati e combattere lo stigma associato alla psoriasi. La campagna ha il patrocinio di importanti associazioni del settore come Sidemast, Adipso, Apiafco e Anap, ed è sostenuta dall’ex calciatore Claudio Marchisio, che vive con questa patologia.

Dopo il lancio nel 2023 del sito dedicato (mettilapsoriasifuorigioco.it) e dei profili social su Facebook, Instagram, X e YouTube, la campagna ha già ottenuto risultati significativi: 185.000 visite al sito e 97.000 utenti unici. Le impression hanno superato i 15 milioni, con una copertura di oltre 6 milioni di persone. Sono stati ricevuti 1.437 commenti, molti dei quali chiedevano informazioni sulla psoriasi e sui centri diagnostici, ricevendo risposte e assistenza.

Il programma quest’anno include un ‘road show’, con Bologna come terza tappa dopo Napoli e Roma, e una successiva tappa a Torino il 9 novembre. Durante questi eventi, ci saranno spazi informativi e di ascolto con specialisti e rappresentanti di associazioni pazienti. A Bologna, in Piazza Galvani, dalle 10 alle 13, si terrà un approfondimento con la partecipazione di esperti come Lidia Sacchelli e Elpidio Cecere, oltre a due travel-blogger.

La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica della pelle che colpisce circa 2 milioni di persone in Italia, manifestandosi con sintomi come secchezza, arrossamento, prurito ed eritema. È una condizione sistemica che può associarsi a patologie come l’artrite psoriasica e disturbi metabolici e cardiovascolari. La diagnosi è principalmente clinica e la gravità della malattia è valutata in base all’estensione delle lesioni e all’impatto sulla vita quotidiana.

Ucb Italia, rappresentata dal CEO Federico Chinni, sottolinea l’importanza di garantire informazioni chiare e promuovere un dialogo costruttivo tra pazienti e medici. La comunicazione diretta e la sensibilizzazione sono centrali per il benessere dei pazienti affetti da psoriasi, rendendo questa campagna fondamentale in un contesto multidisciplinare che punta a migliorare la qualità della vita dei coinvolti.