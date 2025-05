Salus TV n. 21: Scopri le Novità del 28 Maggio 2025

In questo numero: L’Aifa approva l’uso dell’immunoterapia combinata con la chemio per il tumore dell’endometrio in prima linea. In Liguria si svolge un confronto sulle tecnologie a mRNA e il loro impatto sulla salute pubblica. Aisla mobilita l’Italia per la Conferenza nazionale sulle malattie rare. Martina Borghi di Greenpeace Italia avverte del rischio per api e ambiente, sottolineando che il conto alla rovescia può essere fermato. Msd Italia e Sapienza presentano il progetto “Investing for future” sulle terapie avanzate.

