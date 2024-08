Salto con l’asta: il francese Anthony Ammirati e il momento “imbarazzante”

Stamani ci sono state le gare di salto con l’asta alle Olimpiadi di Parigi. Nel gruppo A era presente anche il francese Anthony Ammirati. Il 21enne ha effettuato i primi due salti senza problemi, al terzo (da 5,70 mt) però c’è stato un imprevisto, perché mentre stava per farcela, una sua parte del corpo ben precisa ha fatto cadere la stecca. Il video ha fatto il giro dei social, migliaia di commenti e anche il The Sun si è occupato del caso.

L’atleta 21enne aveva già superato due altezze prima del suo terzo tentativo da 5,70 metri. Sembrava che Ammirati stesse per superare il palo, ce l’aveva quasi fatta, quando una parte sensibile del suo corpo ha colpito la barra. Gli spettatori sono rimasti scioccati mentre commentavano sui social media. Uno ha scritto: “Alla fine una non vittoria che sa un po’ di vittoria”. Un altro ha detto: “Non ha vinto, ma adesso tanti saranno interessati a lui” e “Il modo migliore di perdere, il suo ego è ancora lì intatto”.

“Un atleta olimpico non è riuscito a superare l’altezza prefissata perché qualcosa di particolare ha urtato l’asticella. C’è stato un momento imbarazzante nella gara di salto con l’asta. – si legge sul The Sun – Anthony Ammirati rappresentava la nazione ospitante, la Francia , nella gara delle Olimpiadi di Parigi e in queste ore tutti parlano di lui.

Secondo me quando gli hanno detto “tu potresti fare salto con l’asta” non ha capito bene che stavano usando una metafora https://t.co/Qg5KB3Nn9I

A. Duplantis, Svezia 5.75

Qualificazione superata

S. Guttormsen, Norvegia 5.75

Qualificazione superata

E. Karalis, Grecia. 5.75

Qualificazione superata

E. Sasma, Turchia. 5.75

Qualificazione superata

M. Vloon, Paesi Bassi 5.75

Qualificazione superata

E.J. Obiena, Filippine. 5.75

Qualificazione superata

S. Kendricks, Stati Uniti 5.75

Qualificazione superata

B.K. Lita Baehre, Germania. 5.75

Qualificazione superata

K. Marschall, Australia. 5.70

Qualificazione superata

V. Kreiss, Lettonia. 5.70

11

T. Collet, Francia. 5.70

12

A. Ammirati, Francia. 5.60

12

S. Guttormsen, Norvegia. 5.60

12

R. Sobera, Polonia. 5.60

15

J. Wooten, Stati Uniti. 5.60

