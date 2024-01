Saltimbocca al forno (versione più leggera, ugualmente golosa!)

I Saltimbocca al forno sono un secondo piatto di carne davvero squisito! una rivisitazione moderna dei famosi Saltimbocca alla romana. In questo caso le sottili fette di vitello, prosciutto e salvia, vengono cotte al forno; risultando più leggere rispetto alla versione originale, ma ugualmente super golose! Grazie alla cottura lenta che esalta ogni singolo ingrediente!

Ormai tutti conoscete la mia passione per cucinare le fettine : dalla Pizzaiola, agli Straccetti di pollo cremosi, alle classiche Scaloppine (di cui ho pubblicato la recentissima versione all’arancia); riscuotono sempre un enorme successo! Questa volta ho preso ispirazione da uno dei miei piatti preferiti , complice il forno acceso , ho cotto i Saltimbocca al forno.

Si tratta di una preparazione facilissima e super veloce. Bastano pochi minuti. Potete scegliere pollo o vitello, ma se gradite anche manzo. si preparano senza farina ; cuociono senza burro e si usa solo pochissimo olio! Il risultato è straordinario in termini di morbidezza della carne e sapore delicato oltre che light.

Provateli presto e sono sicura che i Saltimbocca alla romana al forno rientreranno nei vostri Secondi piatti preferiti! Da fare e rifare come salva cena, ma anche per un pranzo in famiglia! Inutile dire che anche i bambini li apprezzeranno da matti! e se li abbinate con le Patate al forno che avete amato tantissimo saranno applausi!

Ricetta Saltimbocca al forno

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 7 minuti 8 minuti 15 minuti

Costo Cucina Calorie Basso Italiana 242 Kcal

Ingredienti

Quantità per 6 pezzi 6 fettine di vitello sottili o di pollo

3 fette di prosciutto crudo grandi da dividere a metà oppure 6 fette piccole

6 foglie di salvia fresche

1 filo d’olio

mezza tazzina di di vino bianco secco

sale

pepe nero (facoltativo)

Procedimento