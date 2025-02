salterà il GP di Thailandia

Lo spagnolo Jorge Martin, campione del mondo in carica della MotoGP, subirà un intervento chirurgico alla mano sinistra domani, a causa di un infortunio riportato durante una sessione di allenamento il 24 febbraio. Questo incidente complica ulteriormente la sua partecipazione al primo weekend del Motomondiale, in programma in Thailandia, dove il pilota non sarà presente. Martin aveva già affrontato una situazione difficile dopo essersi fratturato la mano destra e il piede sinistro durante il primo round di prove invernali a Sepang, costringendolo a saltare tutti i test pre-stagionali. Di conseguenza, non parteciperà alla prima gara della stagione, segnando un inizio travagliato per il campione in carica. L’assenza di Martin rappresenta una significativa perdita per la competizione, dato il suo status di campione del mondo.

