salta fuori all’improvviso scatenando il panico tra i presenti

Salta fuori all’improvviso dall’acqua, di dimensioni enormi, scatenando il panico; ecco il video scioccante che ha lasciato tutti senza fiato.

Il mare è tanto affascinante quanto terrificante. Infatti, la distesa di acqua che ci rimanda molti riflessi diversi e sensazioni annesse, è meravigliosa da ammirare nella sua vastità e nell’incontro con il cielo. Ma quello che si nasconde sotto la superficie può destare un po’ di paura in molte persone. Sappiamo che il mare è popolatissimo e dalle specie più diverse tra loro. Dai vari social e dalle emittenti televisive arriva un video scioccante di ciò che è successo proprio sul mare ad una barca che, all’improvviso, si è vista affiorare a pochi centimetri una creatura enorme. Vediamo che cosa è successo e tutti i dettagli di questo episodio.

Video scioccante: esce dall’acqua all’improvviso e travolge la barca

Ci troviamo negli Stati Uniti, a largo della costa del New Hampshire. Nelle acque del comune di Rye, nei pressi del Odiorne Point State Park è successo qualcosa di sconvolgente. Due pescatori si trovavano sulla loro imbarcazione, quando all’improvviso una creatura gigante li ha assaliti. Si tratta di una balena.

I due pescatori erano tranquilli e ignari di tutto, quando all’improvviso, sotto di loro qualcosa di molto grande si è mosso. Ad un tratto hanno visto una balena gigantesca emergere dall’acqua e schiantarsi proprio sulla barca, facendoli finire in acqua. La scena è stata ripresa e riportata sui social e dalle emittenti televisive.

La Guardia Costiera è intervenuta immediatamente portando in salvo i due pescatori. Nessuno dei due si è fatto male o ha riportato qualche conseguenza nello scontro. Anche la balena non si è fatta nulla e ha proseguito per la sua strada.

Capita molto spesso che le balene saltino per andare sulle barche. Ma perché lo fanno? Si tratta di un comportamento che gli studiosi hanno rinominato “breaching“. All’inizio si temeva che questi grandi creature marine volessero attaccare l’uomo, ma era evidente che non avevano nessun interesse a farlo.

Secondo alcune teorie, le balene fanno questi salti per comunicare con i loro simili. Altri ancora credono sia un comportamento necessario per liberarsi dai parassiti. Tuttavia, ipotesi più recenti hanno evidenziato nelle balene e nelle orche la sola volontà di giocare con le barche.

Cuccioli e esemplari adulti hanno dimostrato di essere incuriositi dalle barche e di voler interagire. Ovviamente, le loro dimensioni provocano conseguenze. Sono veramente molti gli incidenti che accadono a causa di questo loro comportamento.