Salsa di arachidi, ricetta veloce fatta in casa

Una gustosa salsa etnica in cui intingere i vostri secondi di carne. La tradizione indonesiana ci insegna la ricetta veloce!

Cos’è la salsa di arachidi? È un contorno cremoso ottimo per arricchire i secondi di carne o le verdure. Famosa però come accompagnamento al pollo, questa salsa ha origini indonesiane che sono state tramandate di paese in paese fino ad arrivare a noi. L’ingrediente principale è quello delle arachidi tostate, ma spesso viene affiancato – o sostituito del tutto – dal burro di arachidi per rendere la salsa più liscia e omogenea. Le vostre papille gustative incontreranno una varietà di sapori a seconda delle spezie che deciderete di utilizzare.

Salsa di arachidi

Preparazione ricetta della salsa di arachidi

Tritate grossolanamente aglio e scalogno e soffriggete in padella con un filo d’olio. Unite il cumino e poi il pomodoro affettato a tocchetti e senza semi. Cuocete per due minuti a fuoco lento. Versate il latte e far sobbollire per altri due minuti. Aggiungete il burro di arachidi, un pizzico di sale e fate scaldare qualche istante. La salsa è pronta!

Varianti della salsa alle arachidi con mixer

In alternativa alla ricetta tipica appena citata, potrete trovare anche l’originale salsa di arachidi Thai: prevede l’utilizzo di un mixer o un robot da cucina. Inserite 125 g di latte di cocco, 1 cucchiaino di succo di limone, 2 cucchiaini di aceto di sidro, 30 g di burro di arachidi, 1-2 cucchiaini di zucchero, 1 cucchiaio di curry rosso thailandese, mezzo cucchiaino di sale. Mixare a velocità moderata e poi aumentarla verso la fine per creare un composto omogeneo.

Una maniera più semplice e piccantina per realizzare questa salsa è quella di utilizzare 200 g di arachidi sgusciate insieme ad un filo d’olio di arachidi. Mixare e poi aggiungere il succo di mezzo limone piccolo, del peperoncino macinato e del sale q.b.

Infine, vi consigliamo di provare anche di unire ai vostri 200 g di arachidi sgusciate: 2 cucchiaini di curcuma, 1 pizzico di curry, 2 cucchiaini di miele e 2 cucchiai di salsa di soia. Mixare a scatti unendo man mano acqua tiepida se occorre addensare la salsa di arachidi.

Conservazione

Potete conservare la salsa di arachidi in un contenitore ermetico in frigorifero per massimo una settimana.

