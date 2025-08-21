Salotti Culturali all’Aquila tra Storia e Musica

Un nuovo progetto intitolato “I Salotti aquilani” nasce dalla collaborazione tra proprietari di edifici storici, istituzioni pubbliche, associazioni culturali e attori locali, con l’obiettivo di valorizzare il ricco patrimonio materiale e immateriale di queste dimore. La manifestazione partirà il 22 agosto e si svilupperà nei mesi successivi, includendo eventi culturali, musicali e cinematografici all’interno di palazzi storici dell’Aquila, in sinergia con istituzioni nazionali e realtà culturali locali. Gli eventi sono gratuiti, previa prenotazione obbligatoria.

La rassegna avrà il suo inaugurazione il 22 agosto alle 21:00 a Palazzo Nardis, in via San Marciano, con un salotto poetico-musicale dedicato a William Butler Yeats. Fabrizia Sabbatini, studiosa e traduttrice, guiderà i partecipanti tra i testi del poeta, che saranno interpretati da Giuseppe Tomei, accompagnato dalle melodie dell’arpista Eleonora Serani. In una città come L’Aquila, la figura di Yeats, che ha dato voce all’identità della sua Irlanda, risulta particolarmente significativa.

Il giorno seguente, il 23 agosto alle 21:00, si svolgerà un incontro a Palazzo Pica Alfieri in Piazza Santa Margherita dal titolo “Guerra totale e guerra ibrida – Rileggere Clausewitz nel XXI secolo”. Questo salotto offrirà una riflessione critica sull’eredità del teorico militare Carl von Clausewitz, attraverso una conversazione tra Lorenzo Castellani e Salvatore Santangelo, moderata da Alessandro Rico. Il confronto si concentrerà sul pensiero di Clausewitz e il suo legame con le crisi globali attuali.

Questi eventi sono solo l’inizio di una rassegna che continuerà con proiezioni cinematografiche, concerti, conferenze e letture, tutte ambientate nelle storiche dimore dell’Aquila.