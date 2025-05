Generali ha evidenziato la sua presenza al Salone Nautico di Venezia come un’opportunità strategica, mirata a diventare “partner” di vita per famiglie, imprese e per il paese. Arianna Nardi, responsabile marketing di Generali Italia, ha partecipato alla tavola rotonda “La rotta del valore – dialoghi sul clima che cambia e sulla cultura della sostenibilità”, promossa dall’azienda nell’ambito dell’evento, che si è svolto presso l’Arsenale.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: youtube.com