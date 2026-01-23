14.1 C
Salone Mondiale del Turismo a Parigi

Da stranotizie
Immagine del sito StraNotizie.it

Dal 12 al 15 marzo, il Salone Mondiale del Turismo si tiene a Paris Expo Porte de Versailles, offrendo un’immersione nell’universo dei viaggi, delle culture e delle nuove tendenze del settore turistico. Questo evento è aperto a tutti coloro che sognano di evadere, che si tratti di un viaggio in auto in Europa, di una battuta in famiglia o di un viaggio ai confini del mondo.

I visitatori possono partecipare da soli, in coppia o con amici per pianificare le proprie vacanze, scoprire le nuove tendenze del turismo o ricevere consigli da esperti del settore. L’evento sarà inoltre interessante per studenti delle superiori, universitari e giovani professionisti alla ricerca di un’opportunità di lavoro o di percorsi formativi, grazie al villaggio dedicato all’occupazione e alla formazione.

Tra gli espositori presenti figurano agenzie di viaggio, tour operator, uffici del turismo, trasportatori e compagnie di crociera, provenienti sia dalla Francia che dall’estero. La proposta è tanto varia quanto stimolante, spaziando dai viaggi personalizzati alle micro-avventure, dal turismo solidale al slow tourism, senza trascurare le offerte pensate per le persone con disabilità.

Le principali tendenze da scoprire alla fiera includono il viaggiare da soli, il treno e il turismo lento, il turismo in famiglia e il turismo della memoria. Inoltre, la fiera offre una vasta gamma di degustazioni gastronomiche, artigianato e folklore, accompagnate da un ricco programma artistico sul Palco principale per un’esperienza sensoriale immersiva nelle culture del mondo.

Il Villaggio dell’Occupazione e della Formazione accoglie i giovani tra i 15 e i 25 anni per orientarli sui mestieri del turismo, con conferenze tematiche, un muro di offerte di stage e la presenza di istituti specializzati. Parallelamente, Destinations Nature si svolge negli stessi padiglioni, dedicato a chi preferisce le esperienze outdoor, il trekking, le escursioni o i viaggi in van. Questo doppio evento offre così una panoramica completa del turismo contemporaneo, dalle formule più tradizionali a quelle più sostenibili e coinvolgenti.

