Salò, weekend di sport e volontariato per tutti

Nel weekend, Salò si trasformerà in un vivace centro per eventi sportivi e iniziative di volontariato con “Salò città dello sport”. La manifestazione, che si svolgerà in piazza Vittoria e lungo il lungolago, offrirà ai giovani l’opportunità di provare varie discipline sportive come pallavolo, basket, karate e canottaggio. Gli orari previsti sono venerdì dalle 17 alle 22 e sabato e domenica dalle 10 alle 22, con esibizioni serali di atleti agonisti programmate per le 20.30.

Inoltre, domenica si svolgerà la 26esima edizione di Cento Associazioni, una significativa esposizione dedicata al volontariato locale. Dalle 10 alle 18, il lungolago accoglierà stand di oltre cento associazioni attive in diversi ambiti, dalla protezione civile alla cultura. Questa giornata mira a coinvolgere le famiglie e a promuovere l’impegno sociale nella comunità, offrendo occasioni di incontro con i responsabili delle associazioni e la possibilità di partecipare a dimostrazioni pratiche.