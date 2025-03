Salmonella nei semi germogliati: come proteggersi

Nel 2023, 509 nuovi casi di salmonellosi sono stati segnalati nell’UE, associati al consumo di semi germogliati. Le autorità sanitarie europee, tra cui l’ECDC, stanno indagando sull’epidemia, con la Norvegia come paese più colpito (257 casi), seguita da Svezia, Finlandia e Germania. Il focolaio è attivo e si potrebbero verificare ulteriori casi fino all’identificazione dell’origine dei semi contaminati, sospettati di provenire da un fornitore in Italia.

La salmonella è un genere di batteri gram-negativi noto per causare gastroenterite, un’infezione intestinale che provoca diarrea, febbre e crampi addominali. Le specie più comuni includono “salmonella enterica” e “bongori”. La trasmissione avviene principalmente tramite alimenti e acque contaminate, con carni crude, in particolare pollo e manzo, ad alto rischio. Altri canali di trasmissione includono il contatto con superfici contaminate da feci infette, e alcuni animali come rettili e uccelli possono essere portatori. Sebbene la trasmissione da persona a persona sia meno comune, si verifica in ambienti con scarsa igiene.

I sintomi di infezione si manifestano generalmente entro pochi giorni dall’esposizione e possono includere diarrea, febbre, crampi addominali e affaticamento. Complicazioni come disidratazione e infezioni sistemiche possono verificarsi, soprattutto in neonati, anziani e immunocompromessi. Per prevenirla, è importante seguire pratiche igieniche adeguate, cuocere gli alimenti a temperature elevate, evitare uova crude e lavarsi frequentemente le mani. Anche il contatto con animali potenzialmente infetti dovrebbe essere limitato.