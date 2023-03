Salmo pubblica tre canzoni con il gruppo Le Carie

Salmo ha pubblicato tre canzoni con la sua nuova band, Le Carie: i tre brani inediti del rapper con il gruppo punk-hardcore.

Che Salmo non sia il classico rapper, lo sappiamo bene e lo ha dimostrato fin dall’inizio di carriera. Ex batterista hardcore, ha sempre mostrato un’attenzione straordinaria alla musica, oltre che alle rime. Si è sempre messo in gioco e ha sempre fatto tutto il possibile per divertirsi, senza ingabbiarsi in particolari generi. Non sorprende quindi che oggi, dopo aver vissuto un Sanremo da co-protagonista, abbia voluto tuffarsi in una nuova avventura: il lancio di tre nuove canzoni con la band Le Carie.

Tre nuove canzoni per Salmo con Le Carie

In attesa di partire per suo nuovo Flop Tour nell’estate 2023, il rapper di Olbia si sta scatenando insieme ad alcuni grandi amici. Ha pubblicato in questi giorni un mini EP, Tre, con un nuovo gruppo musicale.

Salmo

Un mini progetto discografico formato da soli tre brani: Tu x me, Bugiardo e Un attimo. Otto minuti divisi in tre brani, puro punk rock, tirato, suonato e prodotto con grandissima voglia di divertirsi, al di là di ogni etichetta e di ogni consuetudine.

Chi sono Le Carie?

Ma chi sono i pazzi musicisti che hanno deciso di unirsi allo scatenato Salmo in questa nuova avventura? Si tratta di vecchie conoscenze della musica italiana, artisti che hanno già avuto modo di farsi conoscere dal grande pubblico, seppur in una veste differente.

Ci sono alle chitarre Frenetik (producer importante con Orang3) e Marco Azara, alla batteria Jacopo Volpe (già in passato dietro le pelli per artisti come Blanco e Marracash), Davide Pavanello (il Dade dei Linea 77) e Riccardo Puddu. Musicisti che sono saliti sul palco con Salmo durante il concerto di Salmo a San Siro e anche in altre occasioni. E la domanda adesso è una sola: che ci sia in arrivo anche un intero album di inediti?