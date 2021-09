Nei led-wall di alcune stazioni italiane sono spuntati cartelloni pubblicitari su un misterioso nuovo progetto firmato Machete: c’entra Salmo?

Salmo è pronto a mettere da parte le tante, troppe polemiche che lo hanno visto coinvolto nel mese di agosto. Dopo il concerto di Olbia senza regole anti-Covid, organizzato a sorpresa dal rapper sardo, e dopo le accuse di molestie arrivati da due donne su Instagram, l’artista è proiettato su un nuovo progetto importante. Qualche giorno fa su Instagram è comparsa una data: 17 settembre 2021. In queste ore, nelle stazioni italiane di diverse città sono comparsi dei led-wall enigmatici con scritto: “Nuovo album? Nuovo album“. E in basso, come una firma, il logo di Machete. Cosa bolle davvero in pentola?

Salmo

Nuovo album di Salmo o Machete 5?

Ormai fermo discograficamente dal 2018, con il suo pluripremiato Playlist, Salmo da tempo è atteso al varco con un nuovo album. Tuttavia in tempi non sospetti aveva affermato di non voler pubblicare nuovi dischi finché la pandemia non fosse passata: “Purtroppo pubblicare un album in questo momento è come sparare sott’acqua“.

Per il rapper i live sono troppo importanti per la diffusione di nuova musica, quindi senza la possibilità di esibirsi non ha alcun senso pubblicare nuovi lavori. Aveva però aggiunto di essere già al lavoro sul suo prossimo album, in attesa di notizie positive. E chissà che gli ultimi avvenimenti non lo abbiano finalmente smosso dal torpore. La presenza della firma di Machete potrebbe però anche indicare un altra uscita molto attesa: quella del quinto capitolo della saga Machete Mixtape.

Nuova musica per Machete

Tra i mixtape della musica rap italiana, la saga Machete è senza ombra di dubbio una delle più apprezzate, specialmente negli ultimi due capitoli. Non stupirebbe dunque l’arrivo sul mercato di un quinto volume. Ma c’è anche chi prova a ipotizzare una nuova uscita collegata a Machete ma solo ‘trasversalmente’ a Salmo. Potrebbe infatti essere un riferimento a un nuovo lavoro di uno degli artisti della crew, in cui figurano nomi di spicco come tha Supreme, a sua volta fermo ancora al suo album di debutto del 2019. Insomma, le ipotesi sono molte. Pochi giorni e ne sapremo di più. Di seguito il post del rapper di Olbia: