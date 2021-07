Salmo ha annunciato un concerto gratuito per raccogliere fondi per aiutare le persone colpite dai devastanti incendi nella zona di Oristano.

La Sardegna è stata messa in ginocchio dai vasti incendi che hanno flagellato in questi caldi giorni di luglio la zona di Oristano. Una ferita al cuore per l’intera isola e per tutta l’Italia. Tra gli artisti che maggiormente sono stati colpiti dalla vicenda c’è ovviamente Salmo. Il rapper di Olbia, reduce dal successo del MINI presents Water World Music Festival, ha scelto così di organizzare un concerto gratuito per raccogliere fondi da devolvere alle persone colpite dagli incendi: “Non so se me lo faranno fare, ma lo farò lo stesso“.

Salmo: un concerto gratis per gli incendi in Sardegna

L’appello per aiutare le persone colpite dai devastanti incendi di Oristano è arrivato dallo stesso rapper attraverso il suo profilo Instagram. L’artista si è mostrato particolarmente colpito da quanto accaduto in Sardegna, con oltre 20mila ettari di territorio andato in fiamme, compresi cambi e boschi, e circa 1500 persone sfollate.

Salmo

Una situazione drammatica che ha portato il rapper di Olbia a lanciare una bella proposta. Spiega l’artista: “Forse molti di voi non sanno cosa è successo. La zona di Oristano è stata devastata dalle fiamme e ci sono famiglie in difficoltà, pastori che hanno perso il bestiame e non possono lavorare, hanno bisogno di una mano“.

L’idea di Salmo per aiutare le persone colpite dagli incendi

Un intero territorio messo in ginocchio necessita di interventi decisivi per potersi risollevare. Lo sa bene anche Lebowski, che attraverso Instagram ha lanciato una grande proposta: organizzare un live completamente gratuito collegato a una raccolta fondi su internet per cercare di aiutare le persone in difficoltà. Afferma l’artista 37enne: “Non so quando potremmo fare il live e se ce lo permetteranno, ma noi lo faremo ugualmente. Vi avviso quando potrà succedere“. Un’iniziativa che ha trovato il plauso di tanti colleghi, da Ghali a Ensi, passando per Saturnino. Di seguito la sua proposta sui social: