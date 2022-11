Salmo, la scaletta dei concerti 2022: tutte le canzoni

Salmo, la scaletta dei concerti del 2022: tutte le canzoni del rapper sardo nei suoi appuntamenti dal vivo, a partire da San Siro.

Il countdown è terminato. Dopo l’antipasto del Comunale di Bibione, è arrivato il giorno di Salmo a San Siro. Il rapper di Olbia è pronto per fare la storia nel più importante stadio italiano: sarà il primo rapper a esibirsi da solista al Meazza, riempendo per intero un impianto unico nel suo genere, finora calcato solo da due rapper, Fedez e J-Ax, ma in coppia. Un evento più unico che raro che anticiperà di qualche mese il suo tour autunnale. Andiamo a scoprire quali potrebbero essere le canzoni della scaletta.

Salmo in tour nel 2022

L’appuntamento imperdibile, quello che il rapper di Olbia e tutti i suoi fan aspettavano ormai da un paio d’anni, ma che è stato rinviato più volte causa Covid, è stato lo scorso 6 luglio allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, a Milano. Un evento unico che lo ha consegnato definitivamente alla storia della musica italiana.

Salmo Flop

Queste invece le altre date in programma in autunno:

– 17 novembre al Mandela Forum di Firenze

– 20 novembre alla Grana Padano Arena di Mantova

– 22 novembre alla Kioene Arena di Padova

– 25 novembre all’Unipol Arena di Bologna

– 26 novembre al Modigliani Forum di Livorno

– 29 novembre al Palazzo dello Sport di Roma

– 2 dicembre al PalaFlorio di Bari

– 6 dicembre al PalaSele di Eboli (Salerno)

– 9 dicembre alla Vitrifrigo Arena di Pesaro

– 12 dicembre al Mediolanum Forum di Milano

– 16 dicembre al Brixia Forum di Brescia

La scaletta dei concerti di Salmo

Con un repertorio come il suo, il rapper sardo potrebbe presentare a ogni live una scaletta differente. Ecco però quale dovrebbe essere la setlist di base, partendo da quanto visto nei Live estivi:

– 90 Min

– Mic Taser

– Stai zitto

– Antipatico

– Papparapà

– Daytona

– Criminale

– Ricchi e Morti

– Giuda

– Perdonami

– L’alba

– Flop

– Perdonami

– A Dio

– Yoko Ono

– La prima volta

– Russell Crowe

– Disobey

– Hellvisback

– S.A.L.M.O

– Dj Set: Ho paura di uscire 1, Ho paura di uscire 2 feat Lazza, Kumitè, Ez feat Ensi, Marylean feat Nitro, La canzone nostra feat Blanco, Mic Check feat Noyz Narcos