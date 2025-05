Salmo in vetta: album, formati fisici e Blanco in classifica

RANCH di SALMO debutta alla numero uno

Il nuovo album di SALMO, intitolato "RANCH", ha debuttato alla numero uno nella classifica italiana Fimi-GfK. Si tratta della sesta volta nella sua carriera che il rapper raggiunge questo traguardo, avendo precedentemente conquistato il primo posto con "Midnite" (2013), "Hellvisback" (2016), "Playlist" (2018), "Flop" (2021) e "Cult" (2023, in collaborazione con Noyz Narcos).

Al secondo posto si conferma "SANTANA MONEY GANG" di SFERA EBBASTA & SHIVA, mentre "VERO – 10 ANNI DOPO" di GUÈ entra alla settima posizione grazie a una ristampa.

Fuori dalla top ten, troviamo "EVEN IN ARCADIA" degli SLEEP TOKEN alla quindicesima posizione, "V PER VENTIDUE" di 22SIMBA alla trentaseiesima, "PINK ELEPHANT" degli ARCADE FIRE alla quarantacinquesima e "TARAB" di MIA MARTINI alla settantaduesima.

Classifica singoli

Nella classifica dei singoli, "PIANGERE A 90" di BLANCO debutta alla prima posizione, superando "NEON" di SFERA EBBASTA & SHIVA e "BALORDA NOSTALGIA" di OLLY.

Formati fisici

RANCH di SALMO si posiziona anch’esso alla numero uno tra i formati fisici, inclusi vinili, CD e musicassette.

