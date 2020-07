Salmo in concerto in mezzo al mare per il Red Valley Sea Party: tutti i dettagli sull’esibizione del rapper sardo.

Salmo è il grande protagonista del Red Valley Sea Party, un concerto in mezzo al mare il 18 luglio 2020. L’evento straordinario con la partecipazione del rapper sardo si svolgerà su una barca in mare aperto. Si tratta di un’esibizione speciale, ma non nuova per l’artista di Playlist, che già nell’estate 2019 era stato protagonista del Red Bull Open Sea Republic, un festival di 36 ore su una nave.

Stavolta ad accompagnarlo ci sarà il dj show di Radio 105 Mamacita, con Max Brigante alla consolle e alcuni ospiti a sorpresa.

Red Valley Sea Party: Salmo in concerto in mezzo al mare

Il Red Valley Sea Party è nato dalla volontà di dare un segnale di continuità rispetto all’evento che negli ultimi ani ha radunato migliaia di amanti della musica dal vivo ad Arbatax, in provincia di Nuoro.

L’obiettivo del party, realizzato con la collaborazione della Lebonski Agency, di Red Bull e della Regione Sardegna, è la promozione del territorio e il rilancio dei valori fondamentali di questo festival straordinario, ovvero la condivisione, che tanto ci è mancata in questi mesi, l’amicizia e la passione per la musica.

Salmo in concerto ad Arbatax

L’evento organizzato da Red Bull sarà il primo Boat Party organizzato in maniera ufficiale nelal zona di Tortoli-Arbatax, una location splendida dove il mare cristallino bagna delle rocce rosse, creando dei contrasti magnifici.

Si tratta di uno show gratuito cui i fan potranno partecipare liberamente assistendo dalla propria imbarcazione (con massimo 1 passeggero per ogni metro di lunghezza del mezzo), rispettando ovviamente le norme di sicurezza e il distanziamento sociale. La Red Boat partirà alle 17.30 dal porto di Arbatax, e si stabilirà nella baia di Porto Frailis per il concerto vero e proprio del rapper sardo e degli altri artisti.

Per registrare la propria imbarcazione basterà collegarsi sul sito redvalleyseaparty.it e compilare l’apposito modulo. Di seguito il post con la locandina ufficiale:

