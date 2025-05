SALMO: Il Papa nel Murales di TVBOY

Nel mondo di TVBOY, Salmo viene ritratto in un murale a Milano con aureola punk e abiti papali, diventando un simbolo postmoderno e ironico che benedice la città con una bomboletta spray in mano, in concomitanza con il suo nuovo album “Ranch”. Rappresentato mentre completa un graffito, Salmo si trasforma in un pontefice laico, unendo cultura street e immaginario pop. La tempistica dell’opera, che segue l’elezione del Papa Leone XIV, sottolinea l’incrocio tra street art e musica, conferendo a Milano un nuovo simbolo: il rap come religione urbana.

Salmo intraprenderà un instore tour a partire dal 10 maggio, incontrando i fan nelle principali città italiane, tra cui Bari, Roma e Bologna. Il culmine sarà il 17 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino. Con l’uscita di “Ranch”, la sua musica continua a generare aspettative anche per eventi live, a cominciare dal grande appuntamento “Lebonski Park” il 6 settembre 2025, un evento esperienziale che supera il semplice concerto.

Dopo questo evento, Salmo partirà per il “Salmo World Tour 2025”, che toccherà non solo l’Italia, ma anche diverse città internazionali come Barcellona, Londra e New York, promettendo di portare la potenza del suo repertorio live sui palcoscenici di tutto il mondo. Con scenografie sorprendenti e richiami visivi alla sua discografia, questo tour offre un’opportunità unica di vivere l’universo di Salmo dal vivo. Biglietti disponibili su TicketOne.

Sintesi AI da StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it