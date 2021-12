Salmo lancia una nuova canzone con il nome di DJ Treeplo: s’intitola No One Else, ed è cantata con Shari.

Salmo è un artista bifronte, o bipolare. Di certo binario. Ha due carriere, una esplosiva e da grandi numeri, l’altra meno seguita ma molto rumorosa. Non tutti sanno infatti che Salmo è anche il poco celebre DJ Treeplo, producer dalla chioma bionda che crea scompiglio dove passa, come visto quest’estate a Olbia. Proprio con il suo alter ego il rapper sardo ha voluto regalare ai propri fan un nuovo singolo, cantato peraltro insieme a Shari, voce anche del nuovo singolo di Salmo. A dimostrazione che la concorrenza interna non lo spaventa minimamente.

Salmo

Salmo, nuovo singolo con Shari: No One Else

A pochi giorni dall’uscita di L’angelo caduto, singolo estratto dall’album Flop, l’ultimo disco del rapper di Olbia, è arrivato un nuovo singolo di DJ Treeplo proprio con la giovanissima artista. S’intitola No One Else, ed è un altro brano da “classifica mondiale“, come sottolineato dallo stesso Treeplo sui suoi social. “Grazie a tutti per questa possibilità. A breve il mio documentario su Amazon“, ha scherzato l’artista, forse prendendo in giro il collega Fedez. Di seguito il nuovo brano:

Salmo lancia L’angelo caduto con Shari

Il prossimo singolo del rapper sardo sarà L’angelo caduto, un brano che fa riferimento, anche nell’artwork, all’opera di Alexandre Cabanel del 1868. Si tratta di una canzone d’amore che descrive questo sentimento come una sorta di protezione. Co-autrice è proprio la talentuosa Shari, per una ballata che unisce un beat incisivo con il pianoforte e la voce struggente dei due artisti. Sarà in rotazione radiofonica dal prossimo 1° gennaio.