Salmo e Noyz Narcos presentano il singolo “Cringe”

Salmo e Noyz nel videoclip del brano contenuto nel loro album congiunto “CVLT”, con un cameo speciale del comico Lillo.

Il mondo della musica italiana è in fermento per l’uscita del nuovo videoclip di Salmo e Noyz Narcos, del singolo intitolato “Cringe”. Il brano, contenuto nel loro album congiunto “CVLT” e pubblicato il 3 novembre scorso, ha già riscosso un grande successo, ottenendo la certificazione di disco di platino.

Il videoclip di “Cringe” con la presenza di Lillo

Il videoclip, diretto dal duo di registi YouNuts! e prodotto da Maestro e Think Cattleya, presenta i due rapper in vari scenari urbani, tra parcheggi isolati, auto distrutte e riprese in notturna. Le scene si svolgono principalmente nelle vie di Chinatown a Milano, con la camera che gioca con l’uso del fisheye e colori saturati.

In Cringe, Salmo indossa i panni del produttore e, insieme a Luciennn, crea un esercizio di stile in cui si alterna con Noyz Narcos. I due artisti non temono di provocare, alternando momenti di dissacrazione a wordplay, citazioni e riferimenti. Il tutto su una produzione dal sapore classico e senza tempo.

Una delle sorprese del videoclip è il cameo del comico Lillo, che imbraccia la chitarra per eseguire l’assolo finale. Questo elemento aggiunge un tocco di originalità e humor al video, contribuendo a creare un’atmosfera unica.

Il successo di “CVLT”

Il singolo di Salmo e Noyz fa parte di una delle 15 tracce dell’album “CVLT” sta riscuotendo un grande successo. Trionfa con la recente certificazione di disco di platino e il debutto alla prima posizione nella classifica FIMI degli album e vinili più venduti.

Il disco ha inoltre conquistato la terza posizione della Spotify Debut Album Global nel primo weekend dalla pubblicazione. Nella tracklist dell’album, abbiamo:

Anthem ;

; Cringe ;

; Incubi;

Respira ft. Marracash;

ft. Marracash; Miracolo ;

; Cvlt ft. Kid Yugi;

ft. Kid Yugi; Brujeria ;

; Croci E Cristi;

My Love Song 2 ft. Coez e Frah Quintale;

ft. Coez e Frah Quintale; Kilometri;

Maledetti;

Gridhouse;

Matrioska;

Nightcrawlers;

La fine.

Il tour Hellraisers di Salmo e Noyz

Salmo e Noyz Narcos hanno recentemente aggiunto nuove date a Hellraisers, il loro tour che li vedrà esibirsi nei principali festival estivi nel 2024, oltre che in due speciali date a Milano e Roma: sabato 15 giugno alla Fiera Milano Live – Rho, e venerdì 21 giugno al Rock in Roma.

Di seguito tutte le date aggiornate del Tour Hellraisers:

15.06.24 | MILANO, Fiera Milano Live

21.06.24 | ROMA, Rock in Roma

26.06.24 | TORINO, Flowers Festival

27.06.24 | PADOVA, Sherwood Festival

29.06.24 | BARI, Locus Festival

03.07.24 | BOLOGNA, Sequoie Music Park

04.07.24 | BOLOGNA, Sequoie Music Park

06.07.24 | PERUGIA, L’Umbria Che Spacca

12.07.24 | CATANIA, Wave Summer Music 2024

13.07.24 | PALERMO, Green Pop Palermo Fest

18.07.24 | LUCCA, Lucca Summer Festival

20.07.24 | SERVIGLIANO, No Sound Fest

21.07.24 | FRANCAVILLA AL MARE, Shock Wave Festival

03.08.24 | PAESTUM, Oversound Music Festival

09.08.24 | GALLIPOLI, Sottosopra Fest

I biglietti saranno disponibili online su VivoConcerti e su TicketOne da giovedì 30 novembre 2023 dalle ore 15:00. Acquistabili in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 5 dicembre 2023 alle ore 11:00.

Di seguito il video del singolo “Cringe”: