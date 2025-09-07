Salmo e Lebonsky Park: l’evento musicale a Milano

Milano, 6 settembre – Questa sera, alle 21, Salmo si esibirà al Fiera Milano Live, portando in scena il suo mondo musicale. Oggi segna anche l’apertura al pubblico del Lebonsky Park, un parco divertimenti a tema musicale.

Il parco, situato nell’ex Area Expo, aprirà i cancelli alle 15.30 e offrirà una varietà di attrazioni come scivoli giganti, tori meccanici e autoscontri, oltre a spazi per ristorarsi e rilassarsi. L’intrattenimento inizierà alle 19 con il primo opening act di Dante, seguito alle 19.30 da Shari. Il Lebonsky Park è pensato per arricchire l’esperienza del pubblico, integrandosi con il concerto di Salmo, creando un’atmosfera coinvolgente e innovativa dove gli spettatori possono immergersi prima dell’evento principale.

Dopo l’apertura, il maestro di cerimonia darà il via al concerto di Salmo, un evento che promette di essere molto più di una semplice esibizione. Il rapper sardo interpreterà sia brani del suo ultimo album ‘Ranch’ sia i classici che i fan amano. Questo concerto si profilerà come un vero e proprio viaggio nel mondo di Salmo, un’esperienza immersiva che coinvolgerà il pubblico in maniera unica.