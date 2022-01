Salmo ha realizzato un dissing contro Fedez che però non ha mai potuto pubblicare. A raccontare la storia è stato il rapper su Instagram.

“Ho scritto una canzone che non è mai uscita perché il ritornello è campionato da un ragazzo americano il quale non mi ha dato il permesso di pubblicarla, quindi vattene a F“. Ha dichiarato Salmo che ha anche specificato di non aver scritto neanche la seconda strofa, ma solo la prima, che recita così: “Problemi con tutti, problemi con tutti, problemi con tutti, il problema sei tu!“. Allusione piuttosto palese a Fedez ed al brano Problemi con tutti (Giuda).

Ho problemi con tutti Problemi con tutti

Problemi con tutti

Per ogni Giuda un Gesù

Per ogni bandito una macchina blu

Ecco il video:



Salmo e Fedez, la litigata ad agosto 2021

Questa fra loro è l’ennesima frecciatina. Ad agosto dello scorso anno i due rapper hanno litigato su Instagram in seguito al concerto che il cantante sardo ha tenuto ad Olbia. Per quell’occasione Fedez ha così commentato:

“Sfruttare la nostra condizione di privilegio, aggirare le regole per soddisfare capricci personali. Questo non aiuta nessuno. Avete sputato in faccia a migliaia di onesti lavoratori dello spettacolo che quest’anno cercano di tirare avanti con immensi sacrifici rispettando le regole per andare alla pari con i conti (quando va bene)”.

Scaturendo inevitabilmente una reazione da parte di Salmo, che ha replicato:

“Che io abbia fatto una cazzata è discutibile, quali sono le regole che avrei infranto? Quali sono le regole per un concerto all’aperto, senza recinzioni? Prima di cantare ho detto cose importanti, la mia idea iniziale era fare una protesta. Le regolette imposte dallo stato per i concerti sono patetiche. A me non va di fare live davanti a persone sedute, distanziate e con la mascherina”.

Successivamente il cantante ha scritto su Instagram: “Potevo andare a farmi la vacanza come Fedez, invece sono sceso per strada ed ho detto la mia. Se avessi voluto seguire le regole non avrei fatto l’artista“. Frase a cui Federico ha replicato: “Ho cercato in due occasioni di coinvolgerti in progetti benefici, ma..“.