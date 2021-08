Salmo dopo il concerto tenuto ad Olbia ha attirato numerose critiche fra cui un paio mosse da Fedez e da Alessandra Amoroso a cui il cantante ha voluto replicare.

Se a Fedez ha detto in sostanza “mi sei sempre stato sul C“, ad Alessandra Amoroso ha rinfacciato un suo vecchio commento al grido di “Ora vorrei la tua spiegazione”. Ma andiamo per gradi.

Salmo attacca Fedez: “Mi sei sempre stato sul C” – ecco il loro botta e risposta https://t.co/ilbhLFSc7z — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 16, 2021

Salmo contro Alessandra Amoroso, ecco cosa è successo

Dopo il concerto di Salmo tenuto ad Olbia, Alessandra Amoroso ha così scritto sui social:

“Se la tua serata aveva l’intento di una raccolta fondi (giustamente per la tua regione) e per dare voce al nostro settore, ci tengo a dirti che qualcosa è andato davvero storto. Nel rispetto di tante persone credo sia opportuna una tua spiegazione. Grazie”.

A questo punto Salmo ha risposto mettendo in evidenzia un vecchio commento della Amoroso che gli aveva lasciato sotto un suo post in cui annunciava proprio il concerto di Olbia. In quell’occasione la cantante gli aveva lasciato delle emoji di approvazione.

“Ne ho anche per te, Alessandra. Tutto bene? Vorrei la tua di spiegazione“, ha replicato Salmo.

Spiegazione che non è tardata ad arrivare, dato che Alessandra Amoroso ha immediatamente risposto: “Tutto benissimo, grazie! Non ho capito cosa devo spiegare?! Mi sfugge. L’intento era nobile, la riuscita meno. Questo è il mio pensiero!“.

Colpito ed affondato, insomma. Alessandra ha effettivamente ragione.