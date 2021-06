Salmo si esibirà al Water World Music Festival su un palco galleggiante nelle splendide acque della Costa Smeralda.

Salmo si esibirà nell’estate 2021… su un palco galleggiante! L’artista sarà il grande protagonista del Water World Music Festival, evento pronto a conqusitare l’estate 2021. Si tratta di un mega concerto a tutti gli effetti, organizzato da Mini in collaborazione con Red Carpet, in una location unica ed esclusiva: la Costa Smeralda. Tra le acque della Sardegna prenderà vita il nuovo set del rapper di Olbia, già protagonista in passato di iniziative originali di questo tipo.

Salmo al Water World Music Festival

La data per il grande evento del rapper sardo è il 25 luglio 2021, la location è invece Marina di Cala dei Sardi, splendida baia situata nel Golfo di Cugnana, a Olbia. Ovviamente al largo, nel bel mezzo delle acque cristalline che solo la Sardegna sa offrire.

Salmo

Format innovativo che rivisita le classiche formule dei boat party già vissuti anche in Italia negli scorsi anni, il Festival si propone l’obiettivo di garantire al contempo la sicurezza e il divertimento. E lo fa allestendo qualcosa di mai visto prima nel nostro paese.

I dettagli del Water World Music Festival

Per la prima volta sarà allestito in mezzo al mare un parco galleggiante di dimensioni straordinarie, 640 metri quadri. Su questo incredibile stage si alterneranno il 25 luglio alcuni degli artisti italiani più amati del momento, compreso lo stesso rapper di Olbia, che aveva vissuto nel 2020 un’esperienza analoga ad Arbatax per il Red Valley Sea Party.

Il pubblico potàr assistere all’evento solo a bordo di circa 200 imbarcazioni posizionate attorno al palco, con la sicurezza garantita dal distanziamento sociale sia in acqua che a bordo delle barche. L’accesos è garantito a un numero limitato di partecipanti, che potranno acquistare il biglietto semplicemente ‘noleggiando’ il biglietto per accedere alla manifestazione, prenotabile dalle 10 del 25 giugno sul sito ufficiale www.waterworldmusicfestival.com.