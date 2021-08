Salmo si ricorderà a lungo dell’estate 2021. Dopo la polemica legata al suo concerto e i relativi attacchi dei colleghi, l’artista sardo è stato investito da una nuova bufera.

Ieri una ragazza di nome Asia ha accusato il cantante di averle inviato una foto intima. Intervistata dal Fatto Quotidiano Asia ha spiegato quello che è successo.

“Che schifo… non mi importa chi sei, non voglio vedere il tuo arnese, spero di essere stata chiara. Chiunque tu sia: non voglio. Mi fa schifo Ragazzi… è assolutamente come sembra, come ho fatto vedere nello screen. Queste sono persone che si credono che possono fare tutto nella vita, si credono degli Dei. Era il 27 agosto, alle 7 di mattina ricevo su Instagram la foto di Salmo che ho pubblicato, con censura, nelle storie. Alle 8 apro il messaggio e, incavolata, faccio lo screen. Poco dopo lui la cancella. Lui l’ho conosciuto ad un concerto, avevo un amico che lavorava lì e quindi avevo il pass (per il backstage, ndr) ci aveva già provato con me in quelle occasioni, parlo di anni fa. Avevo anche fatto amicizia con il suo staff, ricordo che c’era la sua ragazza che si arrabbiò proprio perché lui si sedeva a parlare con me davanti a lei. Nessun flirt, lui era fidanzato all’epoca. Le avances le faceva ma non mi davano particolarmente fastidio, niente di troppo ‘oltre’”.

Salmo come approccio usa la tattica di padre pio pic.twitter.com/gdJmCJlO0y — queen electra (@RameenGirl) August 27, 2021

Salmo, le accuse di Giorgia.

Non soltanto Asia, adesso anche un’altra donna ha puntato il dito contro il rapper: “Oggi parliamo di una categoria di ‘artisti’ che si diletta a mandare in privato foto/video del suo organo come se non ci fosse un domani… e io che ero anche una sua fan. Salmo sei davvero triste. Quanto cavolo sei triste. Io ho anche due figli, senza il blocco al telefono.. pensate l’ansia che potessero vedere roba simile“.

Divertirsi sui social e scambiarsi foto private va benissimo, ma bisognerebbe che ci fosse il consenso e un rapporto abbastanza intimo da giustificare il “passatempo”.