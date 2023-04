«Salman Rushdie è fatto della sostanza dei suoi romanzi, costruiti con il miglio…

«Salman Rushdie è fatto della sostanza dei suoi romanzi, costruiti con il miglior inglese scritto del nostro tempo, e dello slancio epico delle storie indiane. Eppure è innegabile che, per molte persone in tutto il mondo, Rushdie sia associato a un’unica parola: fatwa, la condanna a morte che l’ayatollah Khomeini gli ha scagliato addosso nel 1989 per il suo romanzo “I versi satanici”. Quando sei condannato a morte smetti di essere un soggetto privato e diventi esclusivamente un soggetto pubblico. Se poi la condanna a morte arriva per quel che hai scritto, per storie e parole, allora dovrai anche difenderti da chi ti dice: “Figuriamoci, sono solo parole… se avessero voluto farti fuori non lo avrebbero annunciato, lo avrebbero fatto e basta”.»

