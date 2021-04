Salma Hayek è stata arruolata da Ridley Scott per il film sull’omicidio di Maurizio Gucci, House Of Gucci, che vede la presenza di Lady Gaga nel ruolo chiave di Patrizia Reggiani, la mandante.

Salma Hayek vestirà i panni di Pina Auriemma, la migliore amica di Patrizia Reggiani (Lady Gaga), che è stata condannata a 19 anni di carcere (ne ha scontati 13, poi è uscita per buona condotta) con l’accusa di aver fatto da intermediaria per assoldare il killer che ha poi effettivamente ucciso Maurizio Gucci.

“Purtroppo stanno registrando il film, ma il mio sogno era quello di essere dimenticata, ho già scontato la mia pena: sono stata in carcere 13 anni, fino alla fine. Non volevo dimenticare, perché certe cose non si possono dimenticare, ma volevo semplicemente essere dimenticata.

Ho fatto un mio percorso psicologico che è durato cinque anni in analisi ed ora mi ritrovo di nuovo in una bufera. Sono passati 26 anni dall’omicidio, ho lottato per inserirmi di nuovo in società”.