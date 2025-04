Sallusti, ‘incidente’ televisivo durante lo Speciale Papa Francesco: cosa succede

Incidente televisivo per Alessandro Sallusti durante lo Speciale Papa Francesco su Rete4. Ospite del programma condotto da Gianluigi Nuzzi, il giornalista ha commentato il pontificato di Bergoglio, sottolineando come “il mondo si sia infiammato”. Mentre stava esprimendo le sue considerazioni, la sedia di Sallusti ha ceduto, ma fortunatamente è riuscito a evitare di cadere. Dopo l’incidente, Sallusti ha rassicurato il pubblico dicendo: “Tutto a posto”. Nuzzi ha commentato in modo ironico: “Forse hai denunciato una cosa troppo forte e ti è arrivata una saetta”, riferendosi al momento inatteso. L’episodio ha suscitato attenzione e divertimento, ma Sallusti ha mantenuto la calma e ha continuato a partecipare attivamente alla trasmissione.