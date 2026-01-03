Salite in bici Italia

12.1 C
Per molti ciclisti, la bici non è solo uno strumento di spostamento o un mezzo per il ciclismo urbano, ma soprattutto un modo per mettere alla prova il proprio corpo e la propria mente, per superare limiti e scoprire panorami che solo le salite più ambiziose possono offrire. Questa visione dell’esperienza ciclistica è stata al centro dei racconti di Davide Mazzocco, autore con migliaia di chilometri in sella e una predilezione per i percorsi che puntano verso l’alto e oltre.

Per chi ama pedalare in salita, ogni collina, ogni passo alpino o ogni ascesa memorabile è una piccola epopea personale: un incontro con se stessi e con il territorio, fatto di paesaggi, fatiche e soddisfazioni. Le salite diventano così protagoniste di un racconto che unisce tecnica, fatica e bellezza, invitando chi pedala a guardare oltre l’orizzonte e a cercare sempre la prossima sfida.

Una delle espressioni più affascinanti di questa cultura è il Club dei 100 Cols, un’associazione di appassionati che ha fatto della raccolta delle salite in bicicletta una vera e propria “missione personale”. Il Club non è solo una lista di nomi e numeri, ma un modo di raccontare il territorio attraverso le sue topografie. Oltre a celebrare le salite più iconiche d’Europa, questa comunità accoglie storie di ciclismo che vanno al di là della competizione e si fondano sul piacere della scoperta gradino dopo gradino.

Tra le ascensioni proposte da Mazzocco, quella verso le sorgenti del Po al Monviso è un classico per chi desidera una lunga salita con paesaggi alpini mozzafiato. La strada si snoda tra tornanti e boschi, portando il ciclista verso quote elevate con una progressione costante che alterna tratti impegnativi a momenti di respiro. Altre salite degne di nota sono il Colle Fauniera, il Colle dell’Agnello e il Mont Ventoux, ciascuna con le sue caratteristiche uniche e le sue sfide.

Per chiunque si avvicini alle salite con curiosità e rispetto, pedalare verso l’alto è molto più di un semplice esercizio fisico. un modo di capire il territorio, di confrontarsi con sé stessi e di assaporare la bellezza in ogni cambio di pendenza. Dalle colline venete fino alle grandi montagne alpine e alle cime iconiche della Provenza, ogni salita racconta una storia unica, e chi pedala la arricchisce con la propria.

