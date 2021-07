In un futuro – prossimo – non ci saranno più monopattini che sfrecciano su marciapiedi o in zone vietate: l’operatore europeo numero uno di monopattini in sharing, Voi Technology (conta più di 6 milioni di utenti e ha effettuato oltre 60 milioni di corse), sta infatti sperimentando per primo al mondo la computer vision su monopattini nella città britannica di Northampton. Una tecnologia messa a punto da “Luna”, startup tecnologica di micromobilità, che usa le telecamere intelligenti a bordo dei monopattini per riconoscere se quest’ultimo si trova su un marciapiede, una pista ciclabile o una strada, e possono guidare gli utenti verso “banchine virtuali” dove è consentito parcheggiare il monopattino.

I dati acquisiti dalle 100 telecamere posizionate sui monopattini Voi a Northampton permetteranno all’intelligenza artificiale di Luna di diventare sempre più precisa e interpretare le condizioni della strada, migliorando l’algoritmo.

Come dicevamo la sperimentazione è già partita, ma prima della distribuzione a Northampton alla fine di questo mese, i monopattini Voi dotati della nuova tecnologia sono stati testati sulle strade di Stoccolma per dimostrare il potenziale della tecnologia che aumenterà la sicurezza dei monopattini. La tecnologia fornirà anche strumenti per identificare le aree della città che sono problematiche per un’agevole micromobilità e aiutare quindi le città a sviluppare infrastrutture adeguate.

La sperimentazione avverrà in due fasi. Nella prima si identificherà un gruppo di utenti che testeranno su strada la tecnologia di computer vision per raccogliere informazioni visive in tempo reale sull’ambiente che il monopattino sta attraversando: la tecnologia di Luna sarà anche in grado di rilevare la superficie su cui si sta muovendo il monopattino, come una pista ciclabile, un marciapiede o una strada, e avvisare con un allarme acustico per allertare l’utente dell’infrazione.

“Nella seconda fase della sperimentazione – spiegano alla Voi Technology – circa 100 telecamere saranno installate sulla flotta di monopattini disponibili a Northampton. Oltre all’allarme acustico, questa fase del pilota esplorerà il potenziale per rallentare automaticamente i monopattini se viene rilevata una guida inappropriata sui marciapiedi o in aree fortemente pedonalizzate. Entro il 2022, Luna si aspetta di essere in grado di integrare la sua tecnologia di telecamere direttamente sui monopattini”.