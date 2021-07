Un 25enne, ritenuto responsabile degli atti vandalici avvenuti durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia nella partita contro la Spagna, è stato individuato e arrestato grazie alle indagini degli agenti della Digos e degli uomini della Sezione Falchi della Squadra Mobile di Roma. Il giovane era salito addirittura su un’auto di servizio presente in strada per il controllo del territorio mentre gli agenti erano impegnati nella gestione della viabilità in tilt.

Il giovane è stato trovato in zona Gregna Sant’Andrea e sottoposto a perquisizione domiciliare. Nel corso della perquisizione, gli investigatori hanno trovato anche quantitativi di droga in quantità sufficiente per procedere all’arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. E’ stato anche denunciato per vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate.

Per lui verrà emesso anche il D.a.c.u.r. (divieto d’accesso alle aree urbane) da parte del Questore e dovrà risarcire gli eventuali danni causati all’auto che, ad una prima stima, sembrerebbero essere di alcune centinaia di euro. Gli investigatori sono sulle tracce di altri giovani, ritenuti responsabili, durante la stessa serata, di aver danneggiato un mezzo dell’Atac colpendo le porte e gli interni.