Salesforce, l’investitore attivista Elliott acquista una quota

– L’investitore attivista Elliott Management ha effettuato un investimento multimiliardario in Salesforce, colosso statunitense attivo nel campo dei software CRM e cloud computing, acquisendo una quota nella società. Dopo la diffusione dell’indiscrezione da parte del Wall Street Journal, il management di Elliott, uno degli investitori attivisti più importanti al mondo, ha confermato l’operazione. Non sono stati però svelati l’entità della partecipazione e la strategia del fondo.

“Non vediamo l’ora di lavorare in modo costruttivo con Salesforce per realizzare il valore che si addice a un’azienda della sua statura”, ha detto a Reuters Jesse Cohn, managing partner di Elliott, definendo Salesforce “una delle principali società di software al mondo”.

Cohn ha aggiunto di aver “sviluppato un profondo rispetto per Marc Benioff e per ciò che ha costruito”. Benioff ha co-fondato l’azienda e guida Salesforce insieme a Bret Taylor, che dovrebbe lasciare l’azienda a fine mese.

A inizio mese Salesforce ha annunciato un piano di ristrutturazione per ridurre i costi operativi e migliorare i margini. Il piano include una riduzione dell’attuale forza lavoro di circa il 10% e selezionate dismissioni immobiliari e riduzioni di spazi per uffici in determinati mercati.

Foto: © Sharaf Maksumov/123RF