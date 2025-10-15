Salesforce lancia Agentforce 360 per trasformare il lavoro

Salesforce ha presentato Agentforce 360, una nuova piattaforma destinata a trasformare le modalità lavorative grazie all’intelligenza artificiale. Il lancio, avvenuto durante l’evento Dreamforce, segna il culmine di vent’anni di innovazione nel campo della connessione tra clienti, dati e fiducia. Marc Benioff, CEO di Salesforce, ha descritto l’inizio dell’era dell’Agentic Enterprise, in cui l’AI potenzia il lavoro umano, promettendo risultati mai visti prima.

Agentforce 360 è il risultato di un anno di sviluppo e test, nato dopo diverse versioni precedenti. La sua ambizione è quella di dotare ogni team di intelligenza operativa attiva, disponibile 24/7, per migliorare la decision-making e ridurre i tempi morti. La piattaforma si basa su quattro principali componenti:

Agentforce 360, il motore centrale con nuove funzionalità vocali. Data 360, che fornisce dati affidabili mediante strumenti innovativi. Customer 360 Apps, potenziate da agenti AI che comprendono meglio i processi aziendali. Slack, che funge da interfaccia collaborativa tra operatori e agenti digitali.

Questa nuova piattaforma ha già dimostrato risultati concreti in oltre 12.000 progetti, con aziende come Reddit, Adecco e OpenTable che hanno raggiunto significativi miglioramenti in termini di efficienza e soddisfazione. Le novità includono strumenti come Agentforce Voice, per conversazioni autonome, e Agentforce Builder, per sviluppare agenti con linguaggio naturale.

Salesforce ha anche integrato Slack come punto di interazione principale, introducendo app specifiche per vari settori aziendali. Infine, con AgentExchange, Salesforce ha creato un ecosistema aperto per agenti AI, rendendo Agentforce 360 una piattaforma scalabile e interoperabile, già disponibile a livello globale con futuri aggiornamenti in arrivo.