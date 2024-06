"Un curriculum professionale impeccabile è la chiave per aprire le porte alle opportunità di carriera"

Titolo: Salesforce IT Specialist – Area Digital



Azienda: Unes



Descrizione:: Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: Laurea in Discipline STEM Esperienza di almeno 2 anni in ruoli analoghi…



Luogo:: Vimodrone, Milano