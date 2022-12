Salesforce, 3° trim sopra le attese. Bret Taylor lascia carica Co-CEO

– Salesforce, colosso statunitense attivo nel campo dei software CRM e cloud computing, ha registrato entrate pari a 7,84 miliardi di dollari nel terzo trimestre fiscale 2023 che è terminato il 31 ottobre 2022, in aumento del 14% a/a + 19% Constant Currency e un utile per azione di 0,21 dollari utile per azione rettificato di 1,40 dollari. Gli analisti, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un utile per azione di 1,21 dollari su ricavi per 7,82 miliardi di dollari.

“Abbiamo realizzato un altro trimestre di crescita superiore a due cifre per top e bottom line – ha affermato Amy Weaver, Presidente e CFO di Salesforce – In questo periodo di incertezza economica, rimaniamo impegnati nella crescita redditizia e nell’espansione costante del margine operativo”.

La società ora prevede un utile rettificato annuo per azione compreso tra 4,92 e 4,94 dollari per l’intero anno, rispetto ai 4,71-4,73 dollari previsti in precedenza.

Salesforce ha anche annunciato che Bret Taylor lascerà la carica di Vice Presidente e Co-CEO di Salesforce, a partire dal 31 gennaio 2023. A quel punto, Marc Benioff sarà l’unico CEO della società.

“Sono grato per sei fantastici anni in Salesforce – ha affermato Taylor – Marc è stato il mio mentore ben prima che entrassi in Salesforce e l’opportunità di collaborare con lui per guidare la più importante azienda di software del mondo è decisiva per la mia carriera. Dopo molte riflessioni, ho deciso di tornare alle mie radici imprenditoriali“.